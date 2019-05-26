"Торонто" в невероятном матче победили "Милуоки" и вышли в финал плей-офф НБА: видео

Шестой матч финальной серии Восточной конференции между "Торонто" и "Милуоки" запомнился большим количеством моментов. А также победой канадской команды, которая впервые вышла в финал плей-офф НБА,

Торонто – Милуоки 100:94 (18:31, 25:19, 28:26, 29:18)

Матч скорее напоминал качели, чем равную игру. Еще в первой четверти гости сделали рывок 2:15, выиграв четверть с разницей в 13 очков. Но выигрывать первую четверть – это не выиграть матч. За вторую четверть "Репторс" сократили отставание. Но все равно уступали в счете.

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Переломным в матче стала десятая минута третьей четверти. Тогда "Торонто" проигрывал с разницей в 15 очков (61:76), но сделал что-то невероятное. За следующие восемь игровых минут команда организовала рывок 26:3. Хозяева реализовали 10 из 14 с игры (2 из 4 триокових), а также 4 из шести с линии штрафных. "Бакс" же за это время реализовали одну атаку (из девяти), а еще один раз забили со штрафного. Поэтому уже после этого именно "Рэпторс" были впереди 87:79.

После этого в матче шла борьба до последней секунды, но "Торонто" победили и стали чемпионами Восточной конференции. В финале плей-офф они сыграют против "Голден Стейт". Первый матч запланирован на 30 мая (ночь на 31 мая в Украине) в Канаде.

Стоит отметить, что в этом матче лидер "Торонто" Кавай Леонард набрал 27 очков, сделал 17 подборов и 7 передач. Его соперник Яннис Адетокундо набрал 21 очков и 11 подборов.