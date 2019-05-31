"Торонто" выиграл первый матч финала НБА у "Голден Стэйт": видео

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"Торонто" выиграл первый матч финала НБА у "Голден Стэйт": видео

В НБА сыграли первый матч финальной серии. "Торонто" на своей площадке принимал "Голден Стэйт"

"Торонто" с начала матч вышел вперед. Отрыв у канадской команды в счете был незначительный, поэтому даже во второй четверти ГСВ на одно очко вышли вперед в счете.

К слову: "Торонто" необычным способом увековечило невероятный победный бросок Кавая Леонарда

И на большой перерыв команды ушли при +10 для "Рэпторс".

Третью четверть выиграли гости, но выйти вперед им не удалось. "Торонто" же удержал положительный результат. И выиграл первый матч финальной серии.

Торонто – Голден Стэйт 118:109 (25:21, 34:28, 29:32, 30:28). Счет в серии 1:0

Самыми результативными игроками в этом матче стали Сиак (32 очка), Леонард (23 очка) и Газоль (20 очков) в "Торонто", а также Керри (34 очка) и Томпсон (21 очко) в "Голден Стэйт"

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Теги: Спорт Баскетбол
Источник: 24 канал
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