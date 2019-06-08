"Торонто" выиграл у "Голден Стейт" на выезде и оказался в шаге от чемпионства в НБА: видео

Финальная серия НБА подходит к своему концу. Между "Торонто" и "Голден Стэйт" уже сыграно четыре матча. Последний из них состоялся в Окленде, но победу одержали гости.

После двух матчей в Торонто счет в финальной серии между командами был равным — 1:1. Но после того, как серия переехала в Окленд, "Торонто" одержал две победы. Вторую — вечером пятницы, 7 июня.

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В "Голден Стейт" снова не слишком удачно сыграл Стефен Керри. Так, лидер команды набрал 27 очков. Но он реализовал лишь два из девяти трехочковых бросков. Тот же Кавай Леонард имеет пять метких дальних бросков (из девяти попыток).

Проблемой для ГСВ стала и короткая скамейка запасных (точнее ее качество). Потому Томпсон, Керри и Грин вынуждены проводить на площадке более 40 минут. Хотя в "Торонто" Сиакам и Леонард тоже получили в этом матче почти столько же времени.

В целом "Голден Стэйт" довольно удачно провел первую четверть. Еще до сирены о конце двенадцатиминутки команда довела свое преимущество до двузначной разницы. Хотя две удачные атаки "Торонто" сократили ее до пяти очков. Но до большого перерыва хозяева удерживали положительный для себя результат.

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А уже во второй половине встречи начались качели — поочередный выход вперед в счете. Пока "Рэпторс" не решили сделать рывок 6:18. И уже преимущество гостей перед заключительной четвертью составляло +12.

Не то, чтобы такая разница была непреодолимой, тем более для "Голден Стейт". Но у хозяев не оказалось сил, чтобы вырвать победу. Как итог — поражение в четвертом матче.

Голден Стейт — Торонто 92:105 (23:17, 23:25, 21:37, 25:26)

"Рэпторс" выигрывает четвертый матч финальной серии. Счет 3:1 в их пользу. Поэтому к победе в плей-офф НБА осталось сделать один шаг. И сделать его команда может уже в следующем матче дома. Игра состоится в Торонто 10 июня (ночь на 11 июня в Украине).

Если "Торонто" победит, то эта игра стала последней для "Голден Стейт" в "Оракл центр" в Окленде. Со следующего сезона команда будет выступать в Сан-Франциско на новой арене.