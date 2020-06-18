"Тоттенхэм" 19 июня примет "Манчестер Юнайтед" в 30 туре чемпионата Англии. Сможет ли наставник "шпор" Жозе Моуринью победить бывшую команду – читайте в прогнозе букмекеров.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед прогноз

17 июня чемпионат Англии официально принял рестарт топ-матчем между "Манчестер Сити" и "Арсеналом", сообщает 24 канал. Еще одно противостояние Лондона и Манчестера состоится 19 июня, когда "Тоттенхэм" встретится с "Манчестер Юнайтед".

Оба клуба все еще рассчитывают завоевать место в топ-4, которое гарантирует попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

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Несмотря на то, что "Тоттенхэм" хозяин поля, специалисты считают "красных дьяволов" фаворитами. На победу подопечных Сульшер коэффициент 2,45.

Победу "Тоттенхэма", который возглавляет экс-тренер МЮ Моуринью, эксперты оценили коэффициентом 2,95. Ничья в поединке – 3,50.

Подогревает интерес к игре турнирное положение клубов. МЮ занимает 5 место и опережает "шпоры" на 4 очка. Таким образом, победа может позволить гостям оторваться на 7 очков, а успех "Тоттенхэма" – сократить отставание до одного балла.

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Последняя встреча команд состоялась 4 декабря 2019 года. Тогда победу отпраздновали футболисты из Манчестера со счетом 2:1. Дубль оформил Решфорд.

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Коэффициент на то, что в матче снова будут отмечены две команды – 1,66. Если же этого не произойдет – коэффициент 2,14.

Букмекеры предлагают коэффициент 4,6 на победу "Тоттенхэма" в один мяч. Идентичная ставка на "Манчестер Юнайтед" – 4,20.

Матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" состоится 19 июня. Начало игры в 22:15.