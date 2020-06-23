23 июня "Тоттенхэм" на своем поле принимает "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко в 31 туре АПЛ. Онлайн-трансляция – на Спорт 24.

Для команды Моуриньо чемпионат возобновился матчем с "Манчестер Юнайтед", сложно было "Хотспур", особого впечатления "шпоры" не произвели, но отстояли ничью 1:1. "Тоттенхэм" продолжает борьбу за еврокубковую зону, пока находится на восьмом месте, при этом не теряет надежд подняться в зону Лиги чемпионов.

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"Вест Хэму" главное удержаться в элите, никакие другие перспективы в этом чемпионате для подопечных Мойеса не светят. Потенциал у "молотобойцев" достаточно высокий, есть кадровые ресурсы, но сможет ли шотландский специалист, который в декабре вернулся в Лондон, решить единственную задачу на остаток сезона. В 30-м туре "Вулверхэмптон" без особых проблем справился с командой украинца Ярмоленко (0:2).

Тоттенхэм – Вест Хэм: онлайн-трансляция