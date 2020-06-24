"Тоттенхэм" 23 июня принимал Вест Хэм "в матче 31 тура АПЛ. Хозяева благодаря автоголу гостей и результативному удару Кейна одержали победу в матче.

Тоттенхэм – Вест Хэм 2:0

Голы: Кейн, 82, Соучек, 64 (авт. Вест Хэм)

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В прошлом туре "Тоттенхэм" встречался с МЮ. Благодаря голу Бергвейна "шпоры" вышли вперед в счете. Казалось, что матч закончится минимальной победой хозяев, но соперник был другого мнения. На 81-й минуте Фернандес установил окончательный счет на табло – 1:1.

"Вест Хэм" украинца Ярмоленко дома принимал Вулверхэмптон. Первый тайм команды сыграли при равной игре. Во втором тайме "Вест Хэм" посыпался и пропустил дважды. Итоговый счет встречи – 0:2.

"Сухое" начало

Украинец Андрей Ярмоленко начал матч со скамейки запасных.

С первых секунд первым вперед пошел "Вест Хэм". На 3-й минуте остро было у ворот "Тоттенхэма". Нобл попытался пройти к воротам и нанести удар, но Сиссоко мощно оттеснил соперника.

Опасный прострел с фланга от "Тоттенхэма", но защитники гостей заблокировали передачу.

Обе команды не отсиживались в обороне, отвечая друг другу позиционными атаками.

Настоящая голевая атака была от гостей матча. Заброс верхом на Антонио, который сбросил в центр площадки на партнера, тот нанес удар, но попал в защитника. Судья зафиксировал офсайд у футболиста "Вест Хэма". Но атака была действительно острой.

Сразу хозяева поля опасно ответили, дальний удар в активе Лукаса Моури – Фабианский спас команду.

После верховой подачи с фланга, Кейн нанес удар головой – мяч пролетел выше ворот.

С середины первого тайма "Тоттенхэм" начал контролировать ход поединка. Несколько опасных атак провели "шпоры", но не смогли довести остроту до нужного результата.

В конце первого тайма хозяевам поля удалось все-таки выйти вперед, если бы не офсайд. Сон убрал в штрафной соперника и нанес мощный удар низом, голкипер не смог спасти ворота. Но судья обратился к ВАР. На повторе четко видно, что футболист "шпор" находился ближе к воротам.

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Стремительный Кейн

В начале второго тайма опасный дальний удар нанес Дайер, мяч пролетел выше ворот. В следующей атаке Кейн вплотную нанес удар пяткой, рядом с воротами.

Форналс получил мяч в центре штрафной, мяч не лег на ногу, поэтому удар получился очень неудачным.

Супермомент от "Тоттенхэма". Кейн получил мяч и нанес удар в дальний угол. Но мяч пролетел рядом со штангой.

На 64-й минуте "Тоттенхэм" вышел все-таки вперед в счете. После подачи с углового, Соучек срезал мяч в собственные ворота – 1:0.

Дальний удар нанес Андерсон – рядом со штангой. Боуэн пробил во владения Льориса, было очень остро.

Замечательная контратака, Кейн быстро обежал защитников и точно пробил во владения Фабианского – 2:0.

Итоговый счет встречи – 2:0.

Благодаря победе "Тоттенхэм" поднялся на седьмую строчку таблицы, опередив "Шеффилд Юнайтед". В их активе 45 пунктов.

"Вест Хэм" украинца остался на рискованном 17 месте. Только в результате дополнительных показателей он находится не в зоне вылета.

Обзор матча Тоттенхэм – Вест Хэм

Турнирная таблица АПЛ