Тоттенхэм – Аякс: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Тоттенхэм – Аякс: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Тоттенхэм – Аякс: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов / twitter.com/spursofficial

Лондонский "Тоттенхэм" и амстердамский "Аякс" сойдутся в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Просмотреть ожесточенное противостояние в Украине можно будет онлайн и по телевидению.

Матч "Тоттенхэм" – "Аякс" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

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Поединку полуфинала Лиги чемпионов будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", в которой приглашенные гости оценят шансы команд на победу. Начало программы на канале "Футбол 1", в 21:30.

Смотреть матч "Тоттенхэм" – "Аякс" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или же на сайте каналов "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 89 гривен за месячный абонемент.

Видео голов и обзор матча "Тоттенхэм" – "Аякс" – на сайте Спорт24 по окончании игры.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов Тоттенхем
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