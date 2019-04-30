Тоттенхэм – Аякс: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лондонский "Тоттенхэм" и амстердамский "Аякс" сойдутся в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Просмотреть ожесточенное противостояние в Украине можно будет онлайн и по телевидению.

Матч "Тоттенхэм" – "Аякс" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

Читайте также: Тоттенхэм – Аякс: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Поединку полуфинала Лиги чемпионов будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", в которой приглашенные гости оценят шансы команд на победу. Начало программы на канале "Футбол 1", в 21:30.

Смотреть матч "Тоттенхэм" – "Аякс" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или же на сайте каналов "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 89 гривен за месячный абонемент.

Видео голов и обзор матча "Тоттенхэм" – "Аякс" – на сайте Спорт24 по окончании игры.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram