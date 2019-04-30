Тоттенхэм – Аякс: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Лондонский "Тоттенхэм" и амстердамский "Аякс" сойдутся в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Просмотреть ожесточенное противостояние в Украине можно будет онлайн и по телевидению.
Матч "Тоттенхэм" – "Аякс" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.
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Поединку полуфинала Лиги чемпионов будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", в которой приглашенные гости оценят шансы команд на победу. Начало программы на канале "Футбол 1", в 21:30.
Смотреть матч "Тоттенхэм" – "Аякс" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или же на сайте каналов "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 89 гривен за месячный абонемент.
Видео голов и обзор матча "Тоттенхэм" – "Аякс" – на сайте Спорт24 по окончании игры.
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