"Тоттенхэм" – "Аякс": появились стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

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"Тоттенхэм" – "Аякс": появились стартовые составы команд
"Тоттенхэм" – "Аякс": появились стартовые составы команд / twitter.com/afcajax

Лондонский "Тоттенхэм" и амстердамский "Аякс" назвали стартовые составы на полуфинальный матч Лиги чемпионов.

За лондонцев не сыграет Гарри Кейн, который до сих пор не восстановился от травмы, которую получил в матче против "Манчестер Сити". Его позицию занял Фернандо Льоренте.

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Также пропускает поединок кореец Сон из-за перебора карточек. Из-за травмы отсутствует и Ламела.

Майже всі найсильніші вийшли в "Аякса". На лаві для запасних залишився тільки півзахисник Мазрауі.

Первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Аякс" начнется в 22:00. Посмотреть поединок можно онлайн.

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Теги: Лига чемпионов Новости Спорта Тоттенхем Спорт Футбол
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