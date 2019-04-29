Тоттенхэм – Аякс: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Английский "Тоттенхэм" и нидерландский "Аякс" – это две сенсации нынешней Лиги чемпионов, неожиданно добрались до полуфинала турнира. На своих путях команды выбили топ-клубы Европы и в очном поединке определят, кто же сыграет в финале.

Прогноз на матч "Тоттенхэм" – "Аякс"

Команды встречались в еврокубках лишь раз. "Тоттенхэм" разгромил "Аякс" в первом круге Кубка кубков 1981/82 с общим счетом 6:1. На выезде "шпоры" выиграли 3:1, а дома – 3:0. После этого пути клубов больше не пересекались.

В этой Лиге чемпионов "Аякс" уже сенсационно выбил мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". В группе амстердамцы сумели не проиграть "Баварии" – два матча завершились результативными ничьими. В свою очередь лондонцы вышли из очень сложной группы, где их соперниками были "Барселона", "Интер" и ПСВ. В 1/8 финала "шпоры" разбили "Боруссию" Д, а в четвертьфинале драматично выбили "Манчестер Сити".

Смотрите также: Барселона стала чемпионом Испании благодаря голу Месси: видео

Фаворит Спорт

Оба клуба держат в себе загадку и могут удивить болельщиков. Коэффициент на победу "Тоттенхэма" в родных стенах – 2,50. Ничейный результат, который может удовлетворить "Аякс", – 3,35. Предыдущие два поединка "Аякс" выиграл на выезде, одолев "Реал" и "Ювентус". На то, что нидерландцы снова будут праздновать выездную победу коэффициент – 2,93.

"Шпоры" на своем стадионе обыграли "Манчестер Сити" с минимальным счетом 1:0. Коэффициент на такой же результат в противостоянии с "Аяксом" – 9. Если же голландцы повторят выездной результат матча с "Ювентусом", то выигрыш увеличится в 10,50.

Pari Match

"Тоттенхэм" потерял любые шансы выиграть национальное первенство, поэтому задачей лондонцев является Лига чемпионов. Коэффициент на их проход в следующий раунд 2,05. Больше букмекеры верят в то, что до финала доберется "Аякс" – 1,82.

Читайте также: Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"

Для лондонцев важно выиграть первый матч, не пропустив гол в свои ворота. Коэффициент на то, что "Тоттенхэм" победит и не пропустит – 4,10. На то, что такого же результата достигнет "Аякс" в Лондоне – 4,60.

Winline

Оба клуба довольно много забивают. Коэффициент на то, что в этом матче обе команды отметятся голами – 1,66. Безрезультативный матч букмекеры оценили коэффициентом 2,21.

Больше всего в этой Лиге чемпионов голов за "Аякс" забил сербский футболист Душан Тадич. Коэффициент на его гол в матче с "Тоттенхэмом" – 2,89. При отсутствии Гарри Кейна ответственным за голы у "шпор" является Фернандо Льоренте. Коэффициент на его гол в ворота гостей – 3,09.

Поединок 1/2 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Аякс" состоится во вторник, 30-го апреля. Начало игры в 22:00.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram