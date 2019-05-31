Тоттенхэм – Ливерпуль: необычные ставки на финал Лиги чемпионов

В субботу, 1 июня, английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги чемпионов. Главный матч самого престижного клубного трофея футбольной Европы может стать апогеем ряда невероятных событий и исторических отсылок.

За последние несколько лет болельщики не раз наблюдали невероятные камбэки, волшебные автоголы и замечательные выигрыши в Лиге чемпионов. Предстоящий финал "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" имеет все шансы стать одним из таких событий.

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Специалисты Favorit Sport предположили невероятные результаты матча, многие из которых уже случались с соперниками раньше, и вполне могут повториться снова.

Отыгрыш с 0:3

Прекрасное напоминание о победе "Ливерпуля" над "Миланом" в 2005 году. Коэффициент на то, что "мерсисайдцы" будут уступать 0:3, но выигрывают Лигу Чемпионов – 75,00.

Флэшбек Салаха

Мохаммед Салах в финале Лиги чемпионов получит травму и будет заменен. Коэффициент на то, что это случится – 10,00. В прошлом году Серхио Рамос травмировал Салаха, он был заменен еще в первом тайме и в итоге "Ливерпуль" проиграл.

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Фантастические "ножницы"

В прошлогоднем финале Гарет Бэйл забил фантастический гол ударом через себя. Ждем красивых голов и в этот раз. Вероятность повторения такого события – 25.00.

Верим в Моуру

Лукас Моура стал главной звездой полуфиналов. В ответном матче с "Аяксом" он сделал хет-трик и принес "Тоттенхэму" победу 3:2. К слову, Моура стал первым бразильцем в истории, которому удалось сделать хет-трик в полуфинале Лиги Чемпионов. Роналду, Роналдиньо, Неймару и другим этого не удавалось. Верим в Моуру с коэффициентом – 45,00.

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В Favorit Sport предложили болельщикам еще несколько довольно интересных событий матча, которые имели место в недавних играх.

Так, вероятность пенальти достаточно высока для финала – 2,05. А вот коэффициенты на то, что один из тренеров объявит о своей отставке после игры, сильно различаются: что это будет наставник "Тоттенхэма" – 7,00, главный тренер "красных" – 20,00.

Настоящим любителям статистики подойдет прогноз на пенальти, дубль и автогол. Все эти события произойдут в матче с коэффициентом – 30,00.

Интересным обещает быть противостояние атакующих линий команд. Вероятность того, что тройка Кейн – Моура – Сон переигрывает по результативности своих визави Салах – Фирмино – Мане – 3,75 против 2,90.