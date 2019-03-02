Тоттенхэм – Арсенал: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

Матч между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом" в рамках чемпионата Англии можно будет посмотреть и в Украине. Покажут его как по телевидению, так и онлайн.

Правами на показ матча обладает "Медиа группа Украина". Поэтому матч будут транслировать на канале "Футбол 1". Начало трансляции в 14:25, сама игра начнется в 14:30.

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Матч доверили комментировать Александру Михайлюку.

Смотреть онлайн матч "Тоттенхэм" – "Арсенал" можно на украинском легальном сервисе интернет-телевидения OLL.TV. Начало показа в 14:30. Но стоит напомнить, что доступ к трансляции на этом сайте платный. месячный абонемент стоит 69 гривен в месяц. Однако он дает возможность легально смотреть и другие матчи чемпионатов Украины, Англии и Италии, а также противостояние Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Матч "Тоттенхэм" – "Арсенал" состоится в субботу, 2 марта. Начало в 14:30. Видео голов и обзор – на сайте Спорт24