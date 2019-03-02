Тоттенхэм – Арсенал: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

14 Читати новину українською
Тоттенхэм – Арсенал: где смотреть онлайн матч АПЛ 2018/2019
Тоттенхэм – Арсенал смотреть онлайн

Матч между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом" в рамках чемпионата Англии можно будет посмотреть и в Украине. Покажут его как по телевидению, так и онлайн.

Правами на показ матча обладает "Медиа группа Украина". Поэтому матч будут транслировать на канале "Футбол 1". Начало трансляции в 14:25, сама игра начнется в 14:30.

Читайте также: От "эль-классико" до львовского дерби: топ-матчи выходных

Матч доверили комментировать Александру Михайлюку.

Смотреть онлайн матч "Тоттенхэм" – "Арсенал" можно на украинском легальном сервисе интернет-телевидения OLL.TV. Начало показа в 14:30. Но стоит напомнить, что доступ к трансляции на этом сайте платный. месячный абонемент стоит 69 гривен в месяц. Однако он дает возможность легально смотреть и другие матчи чемпионатов Украины, Англии и Италии, а также противостояние Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Матч "Тоттенхэм" – "Арсенал" состоится в субботу, 2 марта. Начало в 14:30. Видео голов и обзор – на сайте Спорт24

blog_ava
Какими будут последствия войны компроматов на кандидатов в президенты?
сегодня
617
Теги: Спорт Футбол Тоттенхем Арсенал Новости Спорта
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лень оформил дабл-дабл в невероятном матче за "Атланту": видео
сегодня 11:36 Лень оформил дабл-дабл в невероятном матче за "Атланту": видео
18
Украинка Ястремская претендует на звание самой стильной теннисистки мира: фото и видео
сегодня 08:27 Украинка Ястремская претендует на звание самой стильной теннисистки мира: фото и видео
57
Ястремская о Серене Уильямс: Не скажу, что она мой кумир, возможно, я могла ее обыграть
1 марта 17:14 Ястремская о Серене Уильямс: Не скажу, что она мой кумир, возможно, я могла ее обыграть
57
Петряк: В Венгрии о чемпионате Украины ничего не знают, он никому неинтересен
1 марта 13:40 Петряк: В Венгрии о чемпионате Украины ничего не знают, он никому неинтересен
64
Свитолина помогает своему любимому готовиться к полуфиналу турнира в Дубае: видео
1 марта 13:33 Свитолина помогает своему любимому готовиться к полуфиналу турнира в Дубае: видео
58
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук