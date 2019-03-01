Тоттенхэм – Арсенал: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

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Тоттенхэм – Арсенал: прогноз, ставки на матч АПЛ 2018/19
Тоттенхем – Арсенал прогноз букмекеров

В субботу, 2 марта, в чемпионате Англии состоится одно из самых ожесточенных лондонских дерби – "Тоттенхэм" будет принимать "Арсенал". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

Обе команды достаточно удачно выступают в текущем розыгрыше АПЛ. "Тоттенхэм" с 60 очками в активе и разнице забитых и пропущенных мячей 55-29 занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. "Арсенал" с 56 зачетными пунктами и разницей мячей 60-38 расположился на четвертой позиции.

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Прогноз William Hill

Британские букмекеры оценили шансы на победу "Челси" в этом матче в 2,05. Зато победа "Арсенал" в этой игре – 3,60. На то, что матч закончится вничью, они выставили коэффициент 3,50.

Стоит добавить, что Кейн имеет больше шансов забить гол в этом матче. Коэффициент на это – 1,85. Гол его соперника Обамеянга – 2,20.

Прогноз от PariMatch

Похожие показатели дает и PariMatch. Они на победу "Тоттенхэма" выставили коэффициент 2,06. На победу "Арсенала" – 3,65. Ничейный результат в этом матче – 3,60.

Прогноз от Marathon bet

Самый высокий коэффициент на победу "Тоттенхэма" в Marathon bet – 2,08. Немного больше вероятность того, что матч закончится вничью – 3,68. Победа "Арсенала" – 3,70.

Матч "Тоттенхэм" – "Арсенал" состоится в субботу, 2 марта. Начало встречи в 14:30. Обзор матча и видео голов – на Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Арсенал Тоттенхем Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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