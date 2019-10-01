Тоттенхэм – Бавария: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

В центральном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся "Тоттенхэм" и "Бавария". Посмотреть поединок 1-го октября между финалистом Лиги чемпионов и чемпионом Германии в Украине можно онлайн и по телевидению.

Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине владеет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Поединок будет транслировать "Футбол 2".

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Начало трансляции поединка "Тоттенхэм" – "Бавария" на канале "Футбол 2" в 21:50. Игра в Лондоне начнется в 22:00.

Смотреть онлайн матч "Тоттенхэм" – "Бавария" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол+", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы как в прямом эфире, так и в повторе. Стоит эта услуга от 29 гривен в месяц. При этом просматривать можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

В первом туре "Тоттенхэм" сенсационно потерял очки, сыграв вничью с "Олимпиакосом". "Бавария" дома не имела проблем с "Црвеной Звездой".