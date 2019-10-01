"Бавария" разгромила "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов, забив 7 голов: видео

Мюнхенская "Бавария" одержала очень уверенную победу в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Чемпионы Германии в Лондоне разбили "Тоттенхэм".

Тоттэнхем – Бавария 2:7

Голы: Сон, 12, Кейн, 61 (пен.) – Киммих, 15, Левандовский, 45, 87, Гнабри, 53, 55, 83, 88

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"Тоттенхэм" и "Бавария" очень атакующие команды, поэтому в этом матче болельщики могли ожидать большого количества голов. Способствовало этому и то, что в клубах выступают лучшие нападающие мира – Гарри Кейн и Роберт Левандовски.

Результативное начало

Первый момент забить уже на второй минуте имела "Бавария". Коман прекрасно забросил на Гнабре. Серж убежал от защитников и мощно пробил по центру. Льорис не без проблем парировал удар. "Тоттенхэм" ответил достойно. Партнеры вывели Сона лицом к лицу Ноером. Немецкий голкипер совершил невероятный сейв.

На 11 минуте мог забить Левандовски. Роберт получил мяч после передачи с центра поля и сразу пробил. Но удар был слишком легким, поэтому Льорис забрал мяч в руки. Через минуту "шпоры" открыли счет. Сона в очередной раз вывели лицом к лицу с Ноером и тот попал точно в угол.

Радовались лондонцы не слишком долго, ведь через три минуты "Бавария" восстановила паритет. Гости из Мюнхена проводили позиционную атаку, которая казалось захлестнулась. Но на подступах к штрафному хозяев мяч получил Киммих. Хавбек обыграл защитника и великолепным ударом пробил точно в угол – 1:1.

На 26 минуте "Тоттенхэм" мог забивать второй раз. Орье вывел Ндомбеле на удар, француз примерно с 11 метров пробил в правый от себя угол. Нойер вытащил мяч, переведя его на угловой. После этого чемпионы Германии начали перехватывать инициативу.

На последней минуте тайма "Бавария" забила во второй раз. Атака гостей началась вбросом из-за боковой линии на правом фланге. Левандовский элегантно обыграл защитников и прострелил. Мяч оказался у Толиссо, но хавбек не сумел пробить. Мяч подхватил Левандовски и мощно пробил в угол. Льорис не спас партнеров-1: 2.

Тоттенхэм – Бавария видеообзор матча

Неудержимый Гнабри

Более активно начала "Бавария" и второй тайм. После нескольких моментов мюнхенцы забили в третий раз. Гнабри прошел левым флангом, не почувствовав сопротивления, ворвался в штрафную и вколотил мяч в сетку ворот Льориса – 1:3. Не успели "шпоры" развести мяч в центре поля, как пропусили четвертый гол. "Бавария" организовала прекрасный прессинг, Толиссо перехватил мяч и отдал на Гнабри. Серж старания команды оценил и попал в угол.

На 59 минуте главный арбитр матча Клеман Тюрпен решил назначить странный пенальти в ворота "Баварии". Когда гости вынесли мяч после углового, Роуз слишком высоко поднял ногу и столкнулся с Команом. Арбитр решил, что правила нарушил именно игрок "Баварии". С отметки идеально пробил Гарри Кейн – 2:4.

"Бавария" ответила острой атакой через правый фланг. Левандовски классно ворвался в штрафную и отдал на Гнабри. Серж едва не оформил хет-трик, но защитники выручили Льориса. "Тоттенхэм" в следующей атаке должен был забить в третий раз, если бы не Нойер. Эриксен мощно пробил из-за пределов штрафной. Мяч летел под перекладину, но Нойер парировал удар.

Через несколько минут стопроцентный пенальти должен быть в ворота "Тоттенхэма". Роуз в подкате сбил Комана. Но Тюрпен в этот вечер "свистел" только в пользу "шпор". Проведя консультацию с ассистентами, француз решил не назначать пенальти. После этого команды успокоились, и "Бавария" уже играла на удержание результата.

Казалось, что добил лондонцев все тот же Гнабри. На 83 минуте хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара через все поле выполнил вертикальную передачу, выведя Сержа один на один с Льорисом. Свою возможность немец использовал уверенно.

И на 87 минуте голевую феерию продолжил Левандовски. Никто не мешал Роберту переиграть Льориса из пределов штрафной. Через минуту седьмой гол в матче забил Гнабри. Символизма его покеру добавляет то, что Гнабри в свое время играл за "Арсенал", который является принципиальным соперником "шпор".

На этом "Бавария" успокоилась и одержала неприличную победу со счетом 7: 2.