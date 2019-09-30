Тоттенхэм – Бавария: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 1 октября, лондонский "Тоттенхэм" примет мюнхенскую "Баварию" в центральном поединке 2 тура Лиги чемпионов. Букмекеры оценили, у кого больше шансов выиграть английского-немецкое противостояние.

Тоттенхэм – Бавария: прогноз

В новом сезоне финалист Лиги чемпионов сезона 2018/2019 не радует родных фанатов стабильностью. Из семи матчей на внутренней арене "шпоры" выиграли только три. Кроме того, лондонцы вылетели из Кубка английской лиги. "Тоттенхэм" проиграл "Колчестер Юнайтед" из второго дивизиона Англии. В Лиге чемпионов англичане тоже стартовали неудачно, сыграв вничью с "Олимпиакосом".

Мюнхенская "Бавария" наоборот набирает обороты в новом сезоне. Немецкий гранд солидно усилился: летом пришли Коутинью, Перишич, Павар, Эрнандес. Это позволяет "Баварии" делать разницу в сложных матчах и демонстрировать стабильный футбол. И поединок против "Тоттенхэма" станет проверкой для "красных". "Шпоры" – пока что самый сильный соперник "Баварии" в новом сезоне.

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Прогноз Фаворит Спорт

Действующий чемпион Германии является фаворитом на бумаге. Победу "Баварии" в Лондоне специалисты "Фаворит Спорт" оценили коэффициентом 2,10. Домашняя победа лондонцев оценена экспертами коэффициентом 3,25. Если же игра завершится ничьей – 3,75.

И "Тоттенхэм" и "Бавария" очень результативные команды и достаточно много пропускают в новом сезоне. Следовательно, можно ожидать ливень голов. Коэффициент на тотал больше 3 – 1,92. Эксперты "Фаворит Спорт" предлагают коэффициент 2,36 на тотал больше 3.5.

Прогноз Pari Match

Победа "Тоттенхэма" в один мяч оценена экспертами коэффициентом 4,90. Если же такого результата достигнут гости из Мюнхена – коэффициент 4,00. Коэффициент на то, что лондонцы выиграют хотя бы в одном тайме – 2.01. Коэффициент 1,75, что этого не произойдет.

Победу "Баварии" хотя бы в одном тайме букмекеры Pari Match оценили коэффициентом 1,55. Специалисты предлагают коэффициент 2,35, что мюнхенцы не выиграют ни один тайм противостояния.

Прогноз 1xbet

Противостояние "Тоттенхэма" и "Баварии" интересно тем, что в этой игре встретятся два лучших форварда мира – Гарри Кейн и Роберт Левандовски. Если дела у Кейна идут не лучшим образом, то поляк штампует гол за голом. Роберт стал первым футболистом в истории Бундеслиги, который забил 10 голов за 6 стартовых матчей.

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Специалисты 1xbet оценивают шансы Роберта Левандовского забить гол в любое время матча коэффициентом 1,95. В последних четырех выездных матчах "Баварии" именно Левандовский открывал счет в игре. На гол конкурента Робера – Гарри Кейна букмекеры дают коэффициент 2,25. За семь матчей в чемпионате Англии Гарри забил только 5 голов.

Поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Бавария" состоится во вторник, 1 октября. Начало поединка в 22:00. Обзор матча читайте на сайте Спорт24.