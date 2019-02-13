Тоттенхэм – Боруссия Д: где смотреть онлайн матча Лиги чемпионов

Английский "Тоттенхэм" без Гарри Кейна попытается дать бой лидеру чемпиону Германии дортмундской "Боруссии". Просмотреть матч плей-офф Лиги чемпионов можно будет в Украине.

Показ матчей лиги чемпионов в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 1" будет показано противостояние "Тоттенхэм" – "Боруссия" Д. Начало трансляции – в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Тоттенхэм" – "Боруссия" Д можно на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Боруссия" Д состоится в среду, 13 февраля. Обзор матча и видео голов читайте на сайте Спорт 24 по окончании игры.

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