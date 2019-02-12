Тоттенхэм - Боруссия Д: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Тоттенхэм - Боруссия Д: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Боруссия Д: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов / GETTY IMAGES

Лондонский "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия" хорошо друг друга знают, так как в прошлом году встречались на стадии группового этапа Лиги чемпионов. Теперь жребий свел команды в плей-офф и букмекеры оценили, получится ли у "шмелей" реванш.

Будущие соперники по-разному вышли в плей-офф. "Боруссии" досталась простая группа с ослабленным "Атлетико" и откровенно "мертвым" "Монако". За счет большей победы над испанцами команда Люсьена Фавра квалифицировалась в плей-офф ЛЧ с первого места. У "Тоттенхэма" все было гораздо сложнее. Только ничья в последнем туре на "Камп Ноу" и невыигрыш "Интером" домашнего матча против ПСВ позволили "шпорами" со скрипом пролезть в матче на вылет.

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Эксперты из PariMatch оценили победу "Тоттенхэма" коэффициентом 2,33. На победу "Боруссии Д" они принимают с коэффициентом 3,05. Ничья – 3,55.

В William Hill на то, что победят хозяева поля, стоит коэффициент 2,10. На "Боруссию" коэффициент – 3,60. Ничейный результат получил аналогичный коэффициент 3,60.

Marathon bet выставил самый высокий коэффициент на победу "Боруссии" – 3,65. В то время как на победу "Тоттенхэма" – 2,14. Ничья в матче – 3,56.

Матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Боруссия" Д состоится в среду, 13 февраля. Начало встречи – в 22:00. Результат матча и видео голов – на сайте Спорт 24.

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов ФК Боруссия Д Тоттенхем
Источник: 24 Канал
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