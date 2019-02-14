"Тоттенхэм" в первом матче разгромил "Боруссию" в плей-офф Лиги чемпионов: видео

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Тоттенхэм - Боруссия Д: видео голов, обзор матча Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Боруссия Д: результат и видео голов матча

Английский "Тоттенхэм" в среду, 13 февраля, на своем поле принимал "Боруссию" (Дортмунд). Это был матч 1/8 финала Лиги чемпионов, и закончился он разгромом гостей.

Тоттенхем – Боруссия 3:0

Голы: Сон, 47, Вертонген, 83, Льоренте, 86

В первом тайме опасных моментов было не так много. При этом больше их именно у игроков "Боруссии". Хотя все началось с опасного удара Лукаса. Бразилец получил мяч на линии штрафной площадки, и в полете пытался попасть под дальнюю штангу. Однако не попал.

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Ответили на это игроки немецкой команды моментами Пулишича и Загаду. В первом случае американец пробивал с острого угла, и Льорис справился с его ударом. Во втором после розыгрыша углового защитник головой переправлял мяч в сторону ворот соперника. Но и в этот раз свое мастерство продемонстрировал голкипер "Тоттенхема".

Видеообзор первого тайма Тоттенхем – Боруссия

А в начале второго тайма "шпоры" вышли вперед. Ошибка защитников "Боруссии" привела к тому, что последовал навес на Сона, который в касание пробил по воротам. Мяч влетел под самую штангу.

Минимальное преимущество хозяев сохранялось на табло почти до конца матча. Пока за три минуты "Тоттенхэм" не забил дважды. На восемьдесят третьей минуте Вертонген сыграл как форвард, тоже в касание переправив мяч в ворота "Боруссии" после навеса Орье. А после этого Фернандо Льоренте, который только за две минуты до того вышел на поле, головой забил третий гол.

Видеообзор второго тайма матча Тоттенхем – Боруссия

 

"Тоттенхэм" побеждает с разгромным счетом. Шансы лондонцев на выход в четвертьфинал значительно больше, чем у их соперников. Все определится в матче в Дортмунде 5 марта.

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов ФК Боруссия Д Тоттенхем
Источник: 24 Канал
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