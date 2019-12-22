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Тоттенхэм – Челси: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

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Тоттенхэм – Челси: смотреть онлайн

В воскресенье, 22 декабря, "Тоттенхэм" на своем стадионе примет "Челси" в рамках чемпионата Англии. просмотреть этот матч можно будет и в Украине.

Матчи чемпионата Англии в Украину официально показывает только один канал – Setanta Sport. Однако посмотреть этот канал можно только онлайн или в сетях кабельных каналов.

Больше об этом: где смотреть канал Setanta Sport в Украине

Канал Setanta Sports доступен онлайн на видеосервисах Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Например, на Megogo тариф "Оптимальный" стоит 97 гривен в месяц. Можно выбрать и "Максимальній", который обойдется в 197 гривен в месяц (туда входят более 240 каналов, включая дополнительные спортивные Eurosport 1 HD, Eurosport 2, Спорт 2).

Матч "Тоттенхэм" – "Челси" состоится в воскресенье, 22 декабря. Начало матча в 18:30

На Oll.tv для просмотра матча "Тоттенхэм" – "Челси" следует выбрать подписку "Суперспорт", которая обойдется в 139 гривен в месяц. Сюда входят пять телеканалов – Setanta Sport, а также "Футбол 1" и "Футбол 2" (еще два – эти же каналы в HD-качестве).

К слову: Тоттенхэм – Челси: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

Смотреть онлайн матч "Тоттенхэм" – "Челси" можно будет и на Спорт24. Онлайн-трансляция будет доступна за 15 минут до начала матча – с 18:15. Видео голов и результат матча – тоже на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Тоттенхем Челси
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