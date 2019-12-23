"Тоттенхэм" дома проиграл "Челси": дубль Виллиана, удаление Сона (видео)

В матче между "Тоттенхэмом" и "Челси" в воскресенье, 22 декабря, победу праздновали гости. Но важным в этом матче стало тренерское противостояние.

Тоттенхэм – Челси 0:2

Голы: Виллиан, 12, 45+4

Удаление: Сон, 62 (Тоттенхэм)

Это был матч, в котором к наставнику "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в гости пришел его бывший игрок, а теперь тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард. Перед игрой они мило пообщались на глазах у болельщиков.



Лэмпард и Моуриньо перед матчем (фото: facebook.com/ChampionsLeague)

До этого матча "Тоттенхэм" выиграл четыре из пяти игр. Единственное поражение – другой бывшей команде Моуриньо "Манчестер Юнайтед". Зато "Челси" четыре матча из пяти проиграл. Но в этой игре "аристократы" таки победили.

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Начало победы положил Виллиан. Получив мяч после розыгрыша углового, бразилец сместился и нанес удар с угла вратарской площадки в дальний угол ворот.

"Тоттенхэм" за матч так ничем и не сумел на это ответить. А сама игра оказалась немного грубой с обеих сторон.

На перерыв же команды ушли при счете 0:2. Гассанига неудачно вышел на перехват мяча, ногами сыграв в Маркоса Алонсо в штрафной площадке. Сначала арбитр указал, что это игрок "Челси" нарушил правила. Но впоследствии ассистенты с VAR подсказали, что фол был со стороны голкипера. Он получил желтую карточку и пенальти. Удар отметки реализовал Виллиан.



Фол Гассаниги против Алонсо (фото: twitter.com/ChelseaFC)

Борьба продолжилась и во втором тайме. Но спасти хотя бы ничью "Тоттенхэму" помешало удаление. Сон в борьбе с Рюдигером оказался на газоне. После этого ногой нанес удар в живот сопернику. И снова после помощи видеоассистентов арбитр удалил корейца. Это третья красная карточка для игрока в 2019 году.

Стоит отметить, что сами фанаты на трибунах вели себя не слишком приветливо. В один из моментов в голкипера "Челси" полетел стакан с пивом. А Рюдигер после игры пожаловался на расизм.

"Челси" побеждает и закрепляется на четвертом месте в чемпионате. Моуриньо проигрывает еще один матч своей бывшей команде.

Видеообзор матча Тоттенхэм – Челси