Тоттенхэм – Челси: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

Одним из самых интересных противостояний выходных в чемпионате Англии станет игра "Тоттенхэма" против "Челси" в воскресенье, 22 декабря. Особую пикантность ситуации будет добавлять тот факт, что Жозе Моуриньо, который возглавляет "шпор", посетит его бывший клуб. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Обе команды пробились в плей-офф Лиги чемпионов и сейчас в АПЛ ведут борьбу за призовые места. Пока дела лучше идут у "Челси" – "аристократы" занимают четвертую строчку в турнирной таблице и опережают "Тоттенхэм" на три очка. Правда, два предыдущих матча в чемпионате "Челси" проиграл, причем не самым сильным соперникам – "Эвертону" и "Борнмуту".

Главный же интерес этой игры для болельщиков заключается в том, что Жозе Моуриньо, нынешний тренер "Тоттенхэма", сыграет против своей бывшей команды. Напомним, португальский специалист дважды возглавлял "Челси" и выиграл три чемпионата Англии.

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На посту главного тренера "Тоттенхэма" Моуриньо провел уже пять матчей в АПЛ и не смог выиграть лишь в одном. Интересно, что "Тоттенхэм" уступил "Манчестер Юнайтед", также бывшей команде португальца.

Матч с "Челси" ожидается не менее трудным. Даже если учесть, что он пройдет на домашнем стадионе. Аналитики Parimatch отдают только минимальное преимущество хозяевам – 39% на их победу против 35% у "Челси" (26% на ничью). Лондонское дерби, как всегда, очень непредсказуемо, но тем и интереснее.