Тоттенхэм – Челси: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

"Тоттенхэм" принимает "Челси" в рамках чемпионата Англии. Онлайн-трансляция матча в воскресенье, 22 декабря – на сайте Спорт24.

Особой пикантности этому матчу добавляет тот факт, что в гости к "Тоттенхэму" пожалует бывшая команда наставника "шпор" Жозе Моуриньо "Челси". Сам с "аристократами" португалец трижды выигрывал чемпионат Англии.

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При этом ситуация в чемпионате у команд достаточно неоднозначная. "Челси" проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате. И выиграл только одну игру. Зато "Тоттенхэм" выиграл четыре из пяти матчей. Единственное поражение – еще одной бывшей команде Моуриньо – "Манчестер Юнайтед".

Но при этом "Челси" пока занимает четвертое место в чемпионате, в то время как "Тоттенхэм" лишь седьмое. Команды разделяет три очка, поэтому в случае победы гости смогут подняться в первую четверку, выбив оттуда именно "Челси".

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Онлайн-трансляция матча Тоттенхэм – Ливерпуль