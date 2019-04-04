"Тоттенхэм" грандиозно и с огнем открыл новый стадион: видео

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"Тоттенхэм стэдиум"
"Тоттенхэм стэдиум" / GETTY IMAGES

Лондонский "Тоттенхэм" сыграл первый официальный матч на своей новой арене "Тоттенхэм стэдиум". "Шпоры" встречались с "Кристал Пэлас".

Строительство нового стадиона началось после последнего матча команды на старом стадионе "Уайт Харт Лейн" 14 мая 2017 года.

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Именно на месте "Уайт Харт Лейн" и построили новую арену. Все это время команда играла на "Уэмбли".

"Тоттенхэм стэдиум" вмещает 62062 зрителей. Для примера, на "Уайт Харт Лейн" могли разместиться лишь 36284 болельщиков.

Кроме того, теперь новая арена является крупнейшей клубной в Лондоне.

Вокруг самого стадиона размещено 1800 телевизоров высокой четкости. Поэтому болельщики не пропустят никакие моменты команды в матче.

Отметим, что "Тоттенхэм" победил "Кристал Пэлас" со счетом 2:0. Первый исторический гол на новой арене забил Сон Хын Мин. Также "шпоры" прервали серию из 5 подряд матчей без побед в рамках АПЛ. Лондонцы однажды сыграли вничью и еще 5 раза проиграли.

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Теги: Спорт Футбол Тоттенхем
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