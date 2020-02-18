Тоттенхэм – Лейпциг: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 19 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов сойдутся "Тоттенхэм" и "Лейпциг". Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Для Жозе Моуринью Лига чемпионов является шансом заявить о себе как все еще топовом тренере. Кейн и Сиссоко не смогут принять участие в игре. В нападении англичанина обычно заменяет Лукас или Сон, а под ними хорошо смотрятся Алле или Ло Чельсо.

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"Лейпциг" идет вторым в Бундеслиге, что говорит о многом. Есть Тимо Вернер, за которым охотятся все ведущие клубы Европы, но просто ни ему, ни его команде в Лондоне не будет.

Матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Лейпциг" состоится в среду, 19 февраля. Начало встречи – в 22:00.

Тоттенхэм – Лейпциг: что прогнозируют букмекеры

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Жозе Моуринью. На победу "Тоттенхэма" принимают ставки с коэффициентом 2,47. Успех немецкого клуба оценивают в 2,96. ничейный исход встречи – 3,58.

Что касается количества голов, то букмекеры выставили коэффициент на ставку "Тотал матча больше 2,5" коэффициент 1,67. "Тотал матча меньше 2,5" – имеет коэффициент 2,28.