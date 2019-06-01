Тоттенхэм – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов

В субботу, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов. В главном матче сыграют два английских клуба – "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Когда финал?

В субботу 1 июня. Начало в 22:00 по киевскому времени. В десятый раз подряд финал главного еврокубка пройдет в выходные.

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Где финал?

На стадионе "Ванда Метрополитано". Это новый стадион мадридского "Атлетико", который ранее проводил матчи на "Висенте Кальдерон". "Ванда Метрополитано" официально открылся в сентябре 2017 года.

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Этот финал будет первым еврокубковым финалом на этой арене. В последний раз Мадрид принимал финал Лиги чемпионов в 2010 году на "Сантьяго Бернабеу" – домашней арене "Реала.

Кто играет?

Английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

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"Ливерпуль" поборется за свой шестой Кубок чемпионов и второй в эпоху Лиги чемпионов. Предыдущий трофей красные завоевали в 2005 году, получив легендарную волевую победу над "Миланом".

"Тоттенхэм" перед тем в финалах турнира не выступал, а единственный предыдущий раз в полуфинале был представлен еще в сезоне 1961/62. Лучшим результатом команды в Лиге чемпионов с текущим розыгрыша был выход в 1/4 финала в сезоне 2010/11.

Обе команды запомнились эффектными камбэками в 1/2 финала, отыграв отставание в три гола. "Ливерпуль" на "Энфилде" разгромил "Барселону" 4:0, одержав победу с общим счетом 4:3. А "Тоттенхэм" благодаря трем голам Лукаса Моури во втором тайме взял в Амстердаме верх над "Аяксом" 3:2 и вышел в финал по правилу выездного гола.

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В прошлом представители одной ассоциации встречались в финале Лиги чемпионов шесть раз. "Реал" в 2000 году одолел "Валенсию", а в 2014 и 2016 годах – "Атлетико". "Милан" в 2003-м обыграл по пенальти "Ювентус", а в 2013 году "Бавария" нанесла поражение дортмундской "Боруссии". Английским финал был в 2008 году. Тогда "Манчестер Юнайтед" взял верх над "Челси" в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось тогда со счетом 1:1.

"Тоттенхэм" – восьмой английский клуб, который добрался до финала Кубка чемпионов. Это лучший результат среди всех стран. От Италии и Германии в финалах были представлены по шесть клубов.

"Шпоры" – 40-ая команда, дошедшая до финала Кубка чемпионов и первый дебютант с 2008 года, когда в решающей встрече сыграл "Челси".

А судьи кто?

Встречу будет обслуживать словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой.

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Кто выступит на церемонии открытия?

На церемонии открытия финала выступит группа Imagine Dragons. Обладатели "Грэмми" и авторы таких хитов, как Believer, Radioactive и Thunder, сыграют 1 июня на стадионе "Метрополитано" прямо перед решающим матчем турнира. Сам гимн Лиги чемпионов выполнит украинский квартет Asturia.