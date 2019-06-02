"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, обыграв "Тоттенхэм"

В финале Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" в субботу, 1 июня, победил "Ливерпуль". "Красные" забили два гола и не пропустили ни одного. И в шестой раз выиграли главный клубный трофей Европы.

Тоттенхем – Ливерпуль 0:2

Голы: Салах, 2 (пен), Ориги, 87

Смотрите видео, как "Ливерпуль" забил два гола в ворота "Тоттенхэма" в финале Лиги чемпионов

Финал в Мадриде между английскими командами начался очень неожиданно. Уже на 23-й секунде встречи арбитр матча Дамир Скомина назначил пенальти в ворота "Тоттенхэма". Мане пытался прострелить в штрафную, и мяч попал в руку Сиссоко. Удар с 11-метровой отметки четко выполнил Салах. Он стал автором второго самого быстрого гола в финале Лиги чемпионов.

Такой ход событий несколько повлиял на игру. "Тоттенхэм" никак не мог прийти в себя, "Ливерпуль" же контролировал матч. Робертсон нанес дальний удар под перекладину, Александр-Арнольд целился в дальний угол.

У "шпор" создать опасность впереди пытался Сон. Но его постоянно накрывали защитники соперников. Поэтому у Аллисона почти не было работы в первом тайме.

Поэтому кроме забитого гола, самым интересным моментом стала девушка в купальнике, которая выбежала на поле. Стюарды ее быстро вывели.

Значительно активнее "Тоттенхэм" сыграл во втором тайме. Там у него было больше моментов. Но и "Ливерпуль" не отсиживался в защите. Милнер, который вышел на замену, отправил мяч рядом со штангой.

Моменты "Тоттенхэма" – мощный удар Сона и добивание от Моури. Но каждый раз "мерсисайдцев" спасал Аллисон. Он отразил и мощный удар Эриксона со штрафного.

А в конце встречи "Ливерпуль" забил второй гол. Ориги, вышедший на замену, пробил в дальний угол ворот после розыгрыша углового.

"Ливерпуль" в шестой раз становится победителем Лиги чемпионов