Тоттенхэм – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграют в финале Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом матче.

Прогноз на матч Тоттенхэм – Ливерпуль

"Ливерпуль" поборется за свой шестой Кубок чемпионов и второй в эпоху Лиги чемпионов. Предыдущий трофей "красные" завоевали в 2005 году, получив легендарную волевую победу над "Миланом", уступая после первого тайма – 0:3.

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"Тоттенхэм" ранее в финалах турнира не выступал, а единственный предыдущий раз в полуфинале был представлен еще в сезоне 1961/62. Лучшим результатом команды в Лиге чемпионов в данном розыгрыше был выход в 1/4 финала в сезоне-2010/11.

В истории еврокубков у соперников лишь одно противостояние – в полуфинале Кубка УЕФА сезона-1972/1973. Тогда на своем поле со счетом 1:0 победили мерсисайдцы, а встреча в Лондоне выиграл "Тоттенхэм" (2:1). В финал за счет выездного гола прошел "Ливерпуль" и в итоге завоевал трофей.

Прогноз William Hill

Коэффициент на победу "Тоттенхэма" в основное время – 4,33. Победа же "Ливерпулю" оценивается значительно меньше – 1,88. Ничейный результат, который переведет игру в овертайм имеет коэффициент 3,50.

Этот букмекер дает коэффициент 1,50 на то, что "Ливерпуль" поднимет чемпионский кубок над головой. Коэффициент на победу "Ливерпуля" – 2,62.

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Последние два матча "красные" побеждали "шпор" со счетом 2:1. Коэффициент на победу "Ливерпуля" в один мяч – 3,25. Аналогичная ставка на "Тоттенхэм" имеет коэффициент 9.



Прогноз PariMatch

В чемпионате Англии "Ливерпуль" занял второе место, набрав 97 очков и на 1 пункт уступив "Манчестер Сити", поэтому кубок Лиги чемпионов – главная задача команды Юргена Клоппа. Коэффициент на выигрыш "Ливерпуля" кубка – 1,41. Меньше букмекеры верят в то, что в финале победит "Тоттенхэм – 2,80.

Матчи с участием "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" всегда много голов. Коэффициент на то, что голы будут забиты в обоих таймах – 1,68. Также коэффициент на гол в первом тайме – 1,37, а во втором – 1,19.

Прогноз Фаворит Спорт

У "Фаворит Спорт" победа "Ливерпуля" тоже имеет коэффициент 1,88. А вот победа "Тоттенхэма" оценена наибольшим коэффициентом – 4,35. Ничья-3,60.

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Что касается авторов голов, то больше всего шансов отличиться имеют Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Садио Мане из "Тоттенхэма" – коэффициенты 2,45 и 2,55 соответственно.

Финал Лиги чемпионов сезона 2018/19 между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" состоится в субботу, 1 июня. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Видео голов и обзор матча читайте на сайте Спорт 24.

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