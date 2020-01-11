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"Ливерпуль" удержал победу над "Тоттенхэмом" и укрепил лидерство в АПЛ: видео

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Тоттенхэм – Ливерпуль: результат и видео голов / Фото с открытых источников

"Ливерпуль" минимально обыграл "Тоттенхэм" (0:1) в центральном матче 22 тура АПЛ.

Тоттенхэм – Ливерпуль 0:1

Гол: Фирмино, 37

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"Красные" вышли вперед в концовке первого тайма. Точный удар на счету Роберто Фирмино. После перерыва командам не удалось изменить счет на табло.

Видео гола Фирмино

"Ливерпуль" набрал 61 очко и продолжает уверенно лидировать в АПЛ. "Красные" увеличили отрыв от "Лестера" до 16 очков – "лисы" сегодня проиграли "Саутгемптону" (1:2). "Тоттенхэм" с 30 очками идет на 8-й позиции.

В следующем туре 19 января "Ливерпуль" дома примет "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" 18 января на выезде сыграет против "Уотфорда".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта ФК Ливерпуль Тоттенхем Тоттенхэм – Ливерпуль
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