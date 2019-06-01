"Ливерпуль" вышел вперед в финале Лиги чемпионов благодаря голу с пенальти: видео
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах открыл счет в финале Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:0, первый тайм).
"Ливерпуль" забил после пенальти, назначенного Дамиром Скоминой на 23-й секунде, что стало самым быстрым подобным решением рефери за всю историю финалов Кубка европейских чемпионов.
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Источник: 24 канал
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