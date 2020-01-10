Тоттенхэм – Ливерпуль: прогноз букмекеров на топ-матч АПЛ

В субботу, 11 января, "Тоттенхэм" примет "Ливерпуль" в центральном матче 22 тура английской Премьер-лиги. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Тоттенхэм – Ливерпуль. Прогноз букмекеров

"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" получили прекрасную возможность перевести дух, чем воспользовались только красные. Команда Юргена Клоппа в дерби обыграла "Эвертон" в 1/32 финала Кубка Англии, используя практически полностью дублирующий состав. Единственной неприятной новостью стала травма Джеймса Милнера.

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Жозе Моуринью поступил иначе. "Тоттенхэм" на выезде с "Мидлсбром" выставил всех сильнейших и не смог одолеть соперника, который болтается на 16-й строчке в Чемпионшипе. Теперь "шпор" ждет переигровка на своем поле, что требует дополнительных физических усилий. Похоже, португальский специалист погорячился.

Матч "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" состоится в субботу, 11 января. Начало встречи – в 19:30.

Фаворитом поединка является "Ливерпуль". Победу подопечных Юргена Клоппа эксперты оценили коэффициентом 1,74. "Тоттенхэм", несмотря на фактор домашнего поля, является андердогом поединка. Шансы лондонцев победить "Ливерпуль" специалисты оценили коэффициентом 4,62. Если же игра завершится ничьей – коэффициент 4,32.

Прогноз Pari Match

Последние четыре матча между командами завершались победами "Ливерпуля" с разницей в один или два гола.

Коэффициент на то, что "Ливерпуль" победит и ТБ 2.5 – 2,48. Победа "Тоттенхэма" и ТБ 2.5 – коэффициент 6,50. На то, что итоговый счет матча будет четный – 1,93.

Прогноз Marathon bet

Лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" в этом сезоне является Гарри Кейн, успевший забить 11 голов. Однако, футболист из-за травмы пропустит этот матч. Сразу после англичанина в рейтинге бомбардиров "Тоттенхэма" уходит Деле Алли, победа которого оценена коэффициентом 4,00.

У "Ливерпуля" больше всего голов забил Садьо Мане-11-ть. Гол сенегальца оценен коэффициентом 2,15.