Тоттенхэм – Ливерпуль: онлайн финала Лиги чемпионов

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Тоттенхэм - Ливерпуль: онлайн финала Лиги чемпионов 2019

Английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги чемпионов. Онлайн матча – на сайте Спорт24.

Матч "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" на стадионе "Ванда Метрополитано" начнется в 22:00. Хозяином финала является именно "шпоры".

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При этом для "Тоттенхэма" это первый финал Лиги чемпионов. "Ливерпуль" же будет пытаться завоевать шестой такой титул.

Обслуживать матч будет арбитр Дамир Скомина.

Онлайн-трансляция матча Тоттенхэм – Ливерпуль

 

 

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Теги: Тоттенхэм – Ливерпуль Тоттенхем ФК Ливерпуль Футбол Спорт Лига чемпионов
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