Тоттенхэм – Ливерпуль: онлайн финала Лиги чемпионов
Английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги чемпионов. Онлайн матча – на сайте Спорт24.
Матч "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" на стадионе "Ванда Метрополитано" начнется в 22:00. Хозяином финала является именно "шпоры".
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При этом для "Тоттенхэма" это первый финал Лиги чемпионов. "Ливерпуль" же будет пытаться завоевать шестой такой титул.
Обслуживать матч будет арбитр Дамир Скомина.
Онлайн-трансляция матча Тоттенхэм – Ливерпуль
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