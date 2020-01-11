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Тоттенхэм – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ

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Тоттенхэм – Ливерпуль: онлайн-трансляция

11 января "Тоттенхэм" на своем поле принимает "Ливерпуль" в рамках 22 тура УПЛ. Онлайн-трансляция матча – на странице Спорт24.

Команда португальского наставника Жозе Моуриньо на данный момент занимает седьмую строчку в Премьер-лиге, на два очка опережая "Вулверхэмптон" и на одно очко отставая от "Манчестер Юнайтед".

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"Ливерпуль" же безоговорочно лидирует в турнире, выиграв 19 матчей из 20-ти. Напомним, что коллектив Юргена Клоппа выиграл и Лигу чемпионов, и недавний клубный чемпионат мира. Так что "Тоттенхэму" будет крайне непросто взять хотя бы очко в дуэли с "красными". Тем более, что лучший голеадор "Шпор" Гарри Кейн получил травму и выбыл из строя на неопределенный срок.

Тоттенхэм – Ливерпуль: онлайн-трансляция

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта ФК Ливерпуль Тоттенхем Тоттенхэм – Ливерпуль
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