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Тоттенхэм – Манчестер Сити: где смотреть матч АПЛ

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Тоттенхэм – Манчестер Сити: где смотреть

2 февраля "Тоттенхэм" сыграет с "Манчестер Сити" в рамках 25 тура АПЛ. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Англии в Украине официально показывает только один канал – Setanta Sport. Однако посмотреть этот канал можно только онлайн или в сетях кабельных каналов.

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Канал Setanta Sports доступен онлайн на видеосервисах Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Для примера, на Megogo тариф "Оптимальный" стоит 97 гривен в месяц. Можно выбрать и "максимальный", который обойдется в 197 гривен в месяц (туда входят более 240 каналов, включая дополнительные спортивные Eurosport 1 HD, Eurosport 2, Спорт 2).

Матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" состоится в воскресенье, 2 февраля. Начало матча в 18:30

На Oll.tv для просмотра матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" следует выбрать подписку "Суперспорт", которая обойдется в 139 гривен в месяц. Сюда входят пять телеканалов – Setanta Sport, а также "Футбол 1" и "Футбол 2" (еще два – эти же каналы в HD-качестве).

Смотреть онлайн матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" можно будет и на Спорт24. Онлайн-трансляция будет доступна за 15 минут до начала матча – с 18:15. Видео голов и результат матча – тоже на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Манчестер Сити Тоттенхем
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