Тоттенхэм – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Тоттенхэм – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч Лига чемпионов 2018/2019
Тоттенхэм – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов / twitter.com/mancity

В четвертьфинале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" сыграют в английском противостоянии. Посмотреть поединок в Украине можно будет по телевидению и онлайн.

Матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

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Отметим, что матчу будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", которая начнется на канале "Футбол 1", – в 21:15. В ней приглашенные гости оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или на сайте канала "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 69 гривен за месячный абонемент.

Матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" состоится во вторник, 9 апреля. Начало в 22:00. Видео голов и обзор матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" – на сайте Спорт24 по окончании игры.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Манчестер Сити Лига чемпионов Тоттенхем
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