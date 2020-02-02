Зинченко получил удаление в матче против "Тоттенхэма", "шпоры" сразу после этого забили – видео

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч против "Тоттенхэма". Но стал антигероем матча.

В первом тайме между командами была ожесточенная борьба. Однако несмотря на многочисленные попытки, ни одной из команд отличиться не удалось.

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Хотя на 40-й минуте "МанСити" получил право на пенальти. При этом назначивших 11-метровый только после подсказки ассистентов с VAR. Пробивать пошел Гюндоган, но Льорис угадал направление удара. Первым на мяче оказался Стерлинг, но он упал, когда к мячу пытался дотянуться вратарь. После этого между футболистами началась потасовка. Игроки "Манчестер Сити" начали доказывать, что в этом моменте было нарушение. А футболисты "Тоттенхэма" пытались доказать, что Стерлинг симулировал, и должен получить желтую карточку за это. Для игрока "горожан" она стала бы второй в матче.

Видео незабитого пенальти

Закончилось все тем, что желтые карточки получили Алдервейрелд у "Тоттенхэма" и Зинченко в "МанСити".

А во втором тайме на 60-й минуте Зинченко заработал вторую желтую карточку в матче. Поэтому он досрочно покинул поле. А после этого "Тоттенхэм" же забил. После розыгрыша углового Лукас навесил в штрафную, где новичок "шпор" Бергвейн отправил мяч за линию ворот соперника.

Видео гола Бергвейна

А уже на 71-й минуте Сон забил второй гол в матче.

Видео гола Сона

Матч так и закончился победой "Тоттенхэма" 2:0. "Шпоры" остались на пятом месте. Зато "МанСити" и в дальнейшем второй, а отставание от лидера "Ливерпуля" теперь составляет 22 очка за 13 туров.