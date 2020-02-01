Тоттенхэм – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на топ-матч АПЛ

В воскресенье, 2 февраля, "Тоттенхэм" примет "Манчестер Сити" в рамках 25 тура английской Премьер-лиги.

Тоттенхем – Манчестер Сити. Прогноз букмекеров

"Тоттенхэм" сейчас находится на шестой строчке в турнирной таблице с 34 очками в запасе. Столько же баллов имеет и МЮ, который находится в еврокубковой зоне. Новый год коллектив Жозе Моуринью встретил неудачно. В первых трех матчах "шпоры" не побеждали.

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На данный момент на счету коллектива из Манчестера есть 51 очко. Сейчас эта команда находится на втором месте в таблице, но от первой позиции ее отделяют аж 19 баллов. После поражения от "Вулверхэмптона" 27 декабря (2:3) "Манчестер Сити" не проигрывал в течение восьми матчей.

Матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" состоится в воскресенье, 2 февраля. Начало встречи – в 18:30.

На победу "Тоттенхэма" в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,90, на ничью – 4,70, а на победу "Манчестер Сити" – 1,53.

Прогноз Pari Match

Матчи между этими командами почти всегда богаты голами. 17 сентября 2019 года "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" сыграли со счетом 2:2.

Коэффициент на то, что "Манчестер Сити" победит и ТВ 2.5 – 2,10. Победа "Тоттенхэма" и ТВ 2.5 – коэффициент 7,40. На то, что итоговый счет матча будет парным – 1,93.

Прогноз Marathon bet

Лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" в этом сезоне является Кейн, который успел забить 11 голов. Однако, футболист из-за травмы пропустит этот матч. Сразу после англичанина в рейтинге бомбардиров "Тоттенхэма" идет Деле Алле, победа которого оценена коэффициентом 3,60. Гол Сон Хин Мина – 2,80.

В "Манчестер Сити" больше всего голов забил Серхио Агуэро – 16. Гол аргентинца оценен коэффициентом 1,65.