Тоттенхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ

В воскресенье, 2 февраля, "Тоттенхэм" в центральном матче 25 тура АПЛ принимает "Манчестер Сити". Посмотреть поединок можно онлайн на сайте Спорт24.

Матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" начнется в 18:30. В Украине поединок покажет телеканал Setanta.

Читайте также: Тоттенхэм – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на топ-матч АПЛ

К матчу в рамках 25 тура АПЛ "Манчестер Сити" подходит на втором месте в турнирной таблице. А "шпоры" находятся в середине турнирной таблицы.

Если "горожане" по итогам тура никак не смогут улучшить свою позицию, то лондонцы в случае победы поднимутся в топ-5.

Тоттенхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча