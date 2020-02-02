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Тоттенхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ

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Тоттенхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ / twitter.com/SpursOfficial

В воскресенье, 2 февраля, "Тоттенхэм" в центральном матче 25 тура АПЛ принимает "Манчестер Сити". Посмотреть поединок можно онлайн на сайте Спорт24.

Матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" начнется в 18:30. В Украине поединок покажет телеканал Setanta.

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К матчу в рамках 25 тура АПЛ "Манчестер Сити" подходит на втором месте в турнирной таблице. А "шпоры" находятся в середине турнирной таблицы.

Если "горожане" по итогам тура никак не смогут улучшить свою позицию, то лондонцы в случае победы поднимутся в топ-5.

Тоттенхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Манчестер Сити Тоттенхем
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