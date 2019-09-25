"Тоттенхэм" проиграл представителю второго дивизиона: результаты Кубка английской лиги

Финалист Лиги чемпионов сезона 2018/19 "Тоттенхэм" сенсационно уступил "Колчестер Юнайтед" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

По итогу встречи "шпоры" владели мячом 75% игрового времени, но из 20 ударов гранда лишь 4 пришлись в створ ворот хозяев.

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Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти, где фатальными для финалиста Лиги чемпионов стали два промаха Кристиана Эриксена и Лукаса Моури.

Остальные фавориты одержали легкие победы. "Манчестер Сити", без украинца Александра Зинченко, забил 3 гола в ворота "Престона", "Арсенал" – 5 "Ноттингему Форест". Также победы одержали "Уотфорд", "Лестер" и "Эвертон".

Все результаты игрового дня:

"Уотфорд" – "Суонси" 2:1

"Колчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" 0:0 (по пен. 4:3)

"Кроули" – "Сток Сити" 1:1 (по пен. 5:3)

"Лутон" – "Лестер" 0:4

"Портсмут" – "Саутгемптон" 0:4

"Престон" – "Манчестер Сити" 0:3

"Шеффилд Уэнсдей" – "Эвертон" 0:2

"Арсенал" –"Ноттингем Форест" 5:0

К слову, еще 8 игр данного этапа состоятся в среду, 25 сентября.