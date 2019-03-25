"Тоттенхэм" сыграл первый матч на новом стадионе: видео его строительства

Лондонский "Тоттенхэм" наконец обзавелся собственным домом. В воскресенье, 24 марта, на "Тоттенхэм Стэдиум" сыграли первый официальный матч.

Строительство нового стадиона "Тоттенхэма" началось сразу после последнего матча команды на старом стадионе "Уайт Харт Лейн" 14 мая 2017 года. Именно на его месте и построили новую арену. Все это время команда играла на "Уэмбли".

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"Тоттенхэм Стэдиум" вмещает 62062 зрителей. К примеру, на "Уайт Харт Лейн" могло разместиться лишь 36284 болельщиков. Кроме того, теперь новая арена является крупнейшей клубной в Лондоне.

Видео строительство стадиона "Тоттенхэма"

Одной из особенностей стадиона стали туалеты. Их 471. Но 395 из них – для женщин. Но это еще не все. На стадионе есть отдельно туалеты и для собак.

Вокруг самого стадиона размещено 1800 телевизоров высокой четкости. Поэтому болельщики не пропустят ни единого момента команды в матче.

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Фанаты могут насладиться едой и напитками на 65 оборудованных для этого мест. Или посетить бар Goal Line на южной трибуне – самый длинный бар в Европе, параллельно всей линии ворот. Также на стадионе есть свое небольшое пивоварня. А пиво там наливают необычным способом – снизу стакана.

Само поле стало больше, чем было в предыдущем стадионе "Тоттенхэма" – на пять метров длиннее и на метр шире.

Относительно стоимости стадиона, то она так и не была озвучена. Назывались цифры от 250 миллионов фунтов (еще до начала строительства) до одного миллиарда фунтов. При этом стоимость работ выросла из-за brexit. Да еще и зятягнулось само строительство. Планировалось, что "Тоттенхэм" получит новый стадион к началу сезона 2018-2019. Однако эти планы пришлось отложить. Поэтому первый домашний матч "Тоттенхэм" на новом стадионе сыграет 3 апреля против "Кристал Пэлэс" в АПЛ. А уже 9 апреля команда будет принимать здесь "Манчестер Сити" в рамках Лиги чемпионов.

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Пока же на стадионе сыграла юношеская команда "Тоттенхэма". Она обыграла "Саутгемптон" U-18. Этот матч посетило почти 30 тысяч болельщиков.

А в субботу, 30 марта, на этом стадионе сыграют легенды "Тоттенхэма" против легенд "Интера".