Товарищеский матч Италия – Украина отменен
Товарищеский матч между молодежными сборными Италии и Украины не состоится. Проведение игры было запланировано на 3 июня.
Как сообщает сайт УАФ, из-за пандемии коронавируса и вердикта исполкома УЕФА о приостановке всех футбольных мероприятий до дополнительного решения УЕФА поединок в Италии в этот срок был отменен.
Кстати Команду Шевченко можем не увидеть: матчи сборных не начнутся раньше 2021 года
В следующий раз команда Руслана Ротаня соберется вместе 31 августа.
Сбор будет посвящен выездным матчам отборочного турнира Евро-2021 против команд Дании (4 сентября) и Финляндии (8 сентября).
В квалификации на чемпионат Европы 2021 года молодежная сборная Украины занимает 4 строчку в турнирной таблице.
Подопечные Ротаня проиграли три матча и одержали только одну победу.
На чемпионат Европы выйдут две лучшие команды из группы.
XVII Турнир Валерия Лобановского с участием молодежной сборной Украины, который должен был проходить 29-31 мая, перенесен на 2021 год.
Мемориал Лобановского не состоится впервые за 17 лет.
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