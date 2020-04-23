Товарищеский матч Италия – Украина отменен

Товарищеский матч между молодежными сборными Италии и Украины не состоится. Проведение игры было запланировано на 3 июня.

Как сообщает сайт УАФ, из-за пандемии коронавируса и вердикта исполкома УЕФА о приостановке всех футбольных мероприятий до дополнительного решения УЕФА поединок в Италии в этот срок был отменен.

Кстати Команду Шевченко можем не увидеть: матчи сборных не начнутся раньше 2021 года

В следующий раз команда Руслана Ротаня соберется вместе 31 августа.

Сбор будет посвящен выездным матчам отборочного турнира Евро-2021 против команд Дании (4 сентября) и Финляндии (8 сентября).

В квалификации на чемпионат Европы 2021 года молодежная сборная Украины занимает 4 строчку в турнирной таблице.

Подопечные Ротаня проиграли три матча и одержали только одну победу.

На чемпионат Европы выйдут две лучшие команды из группы.

XVII Турнир Валерия Лобановского с участием молодежной сборной Украины, который должен был проходить 29-31 мая, перенесен на 2021 год.

Мемориал Лобановского не состоится впервые за 17 лет.

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