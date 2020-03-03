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Трагедия на чемпионате по борьбе: борец посвятил победу отцу, который умер на трибуне

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Состоялся молодежный чемпионат по вольной борьбе в Грузии, который закончился печальным моментом. У грузинского борца Луки Мариамидзе во время его поединка умер отец.

Мариамидзе уверенно выступал на турнире и сумел выйти в полуфинал соревнований. Именно во время полуфинального поединка с отцом спортсмена, который поддерживал сына с трибун, произошел сердечный приступ, приведший к летальному исходу.

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Как сообщает Федерация борьбы Грузии, после происшествия грузинский борец хотел отказаться от участия в финальной части чемпионата, но затем изменил свое решение. Он заявил, что выйдет на ковер в финальном поединке, потому что так хотел его отец. В финале Лука победил другого грузина Гамкрелидзе и посвятил свою победу отцу.

Видеообзор поединка

 

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Вольная борьба
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