Трагическая гибель Эмилиано Сала: появились новые подробности
Появились новые детали трагической гибели футболиста Эмилиано Сала. Погибший экс-форвард французского "Нанта" Эмилиано Сала вместе с пилотом, которые разбились в январе, подверглись воздействию опасных газов.
Издание BBC сообщает, что токсикологические тесты на теле Сала показали, что уровень СО в его крови был слишком высоким.
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Кровь Сала содержала уровень CO (карбоксигемоглобин, который образуется в эритроцитах при контакте с окисью углерода) 58%. На этом уровне симптомы предусматривают судороги, потерю сознания и сердечный приступ.
Сайт отдела расследования авиационных происшествий Великобритании отмечает, что уровень COHb больше, чем 50% у здорового человека считается потенциально смертельным.
BBC информирует, что футболист подвергся воздействию угарного газа еще до крушения самолета. Пилот Дэйв Ибботсон, которого до сих пор не удалось обнаружить, вероятно также подвергся действию угарного газа.
Что случилось с Эмилиано Сала?
- Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой.
- Перед исчезновением пилот самолета просил об экстренной посадке.
- После сообщения об исчезновении самолета, была начата спасательная операция. Однако она осложнялась из-за плохих погодных условий, а также из-за того, что область поисков была достаточно большой.
- 24 января полиция официально прекратила операцию по поискам пропавшего самолета. Причиной стало то, что шансов найти уцелевшими Эмилиано Сала и Дэйва Ибботсона почти не было.
- После этого поисками занялись частные спасатели. Они и обнаружили обломки самолета. В четверг, 7 февраля, спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета.
- В пятницу, 8 февраля, полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и поднято на поверхность – это 28-летний аргентинский футболист. Тело пилота Дэйва Ибботсона до сих пор не удалось обнаружить.
- 11 февраля эксперты назвали причину смерти Эмилиано Сала.