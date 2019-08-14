Трагическая гибель Эмилиано Сала: появились новые подробности

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Эмилиано Сала
Эмилиано Сала / Фото из открытых источников

Появились новые детали трагической гибели футболиста Эмилиано Сала. Погибший экс-форвард французского "Нанта" Эмилиано Сала вместе с пилотом, которые разбились в январе, подверглись воздействию опасных газов.

Издание BBC сообщает, что токсикологические тесты на теле Сала показали, что уровень СО в его крови был слишком высоким.

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Кровь Сала содержала уровень CO (карбоксигемоглобин, который образуется в эритроцитах при контакте с окисью углерода) 58%. На этом уровне симптомы предусматривают судороги, потерю сознания и сердечный приступ.

Сайт отдела расследования авиационных происшествий Великобритании отмечает, что уровень COHb больше, чем 50% у здорового человека считается потенциально смертельным.

BBC информирует, что футболист подвергся воздействию угарного газа еще до крушения самолета. Пилот Дэйв Ибботсон, которого до сих пор не удалось обнаружить, вероятно также подвергся действию угарного газа.

Что случилось с Эмилиано Сала?

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Пропал Эмилиано Сала Футбол
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