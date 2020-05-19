Трагическое поражение "Баварии": 8 лет назад "Челси" выиграл финал Лиги чемпионов – видео
Ровно 8 лет назад, 19 мая 2012 года, состоялся один из самых драматических финалов в истории Лиги чемпионов. Лондонский "Челси" в Мюнхене победил "Баварию".
Кроме того, что "Бавария" была номинальным хозяином, мюнхенцы еще и играли на домашней для себя "Альянц Арене", пишет 24 канал.
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Ход поединка
Матч развивался для "Баварии" положительно. Немецкий клуб имел много моментов, чтобы открыть счет, однако Петр Чех каждый раз спасал "Челси".
Под занавес игры "Бавария" же дожала "Челси" и открыла счет. Мюллер после прекрасно навеса в штрафную пробил головой и мяч от газона залетел в ворота.
Казалось, что победа в кармане мюнхенцев. Но на 88 минуте Дрогба невероятно сыграл при подаче углового. Форвард "Челси" мощно пробил под перекладину и сравнял счет.
В дополнительное время "Бавария" потеряла стопроцентную возможность вырвать победу. Арьен Роббен не смог реализовать пенальти. Таким образом, судьба матча решалась в серии пенальти.
Лотерея также лучше началась для "Баварии". Хуан Мата не смог реализовать свою попытку. "Бавария" вышла вперед 3:2.
Но после этого Олич и Швайнштайгер не смогли переиграть Чеха и Дрогба забил решающий пенальти.
После матча было много слухов, что украинец Анатолий Тимощук отказался бить пенальти.
Также немецкие СМИ обвиняли Тимощука в том, что он прикоснулся к кубку, когда команды выходили на поле. В футболе это плохое суеверие.
Бавария – Челси видео финального матча
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