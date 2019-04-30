Трамп пригласил женскую команду в Белый дом, где угощал их фаст-фудом: фото и видео

Президент США Дональд Трамп пригласил в Белый дом женскую команду по баскетболу Baylor Lady Bears. В 2019 году они стали победителями NCAA. В приеме гостей Трамп не отошел от своей традиции – угостил их едой из фаст-фуда.

На столах во время торжеств стояли гамбургеры из американских фаст-фудов Burger King, McDonald's, Wendy's и Chick-fil-A.

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Сам Трамп получил от баскетболисток мяч с их автографами, именную футболку и чемпионскую кепку.

WATCH: @BaylorWBB present @realDonaldTrump a #Baylor jersey, hat and signed basketball! Before he put on the hat, he said “I might mess up my hair but that’s ok. It’s mine.” pic.twitter.com/01ZveZfz2F — Nick Canizales (@NickCanizales) 29 квітня 2019 р.

Фото: twitter.com/BaylorWBB

Стоит отметить, что Трамп не впервые принимает гостей таким образом. "Первопроходцами" стала студенческая команда по американскому футболу Clemson. Во время шатдауна в США, когда в администрации Трампа не было возможности тратить бюджетные средства, в том числе на торжественные приемы, он за собственные деньги купил фаст-фуд для спортсменов. Впоследствии таким образом он принял и чемпионов студенческой лиги по баскетболу North Dakota State. Теперь дошла очередь и до баскетболисток.

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Стоит добавить, что это впервые Трамп торжественно принял в Белом доме женскую баскетбольную команду. В прошлые сезоны он не придавал им такой чести. Хотя баскетболистки Baylor Lady Bears уже бывали здесь: в 2012 году после победы в NCAA их принимал Барак Обама.