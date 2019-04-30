Трамп пригласил женскую команду в Белый дом, где угощал их фаст-фудом: фото и видео

24 Читати новину українською
Трамп и баскетболистки Baylor Lady Bears
Трамп и баскетболистки Baylor Lady Bears / twitter.com/BaylorWBB

Президент США Дональд Трамп пригласил в Белый дом женскую команду по баскетболу Baylor Lady Bears. В 2019 году они стали победителями NCAA. В приеме гостей Трамп не отошел от своей традиции – угостил их едой из фаст-фуда.

На столах во время торжеств стояли гамбургеры из американских фаст-фудов Burger King, McDonald's, Wendy's и Chick-fil-A.

Читайте также: А вы это видели? Александр Зинченко снова удивил сеть забавным танцем

Сам Трамп получил от баскетболисток мяч с их автографами, именную футболку и чемпионскую кепку.

Фото: twitter.com/BaylorWBB

Стоит отметить, что Трамп не впервые принимает гостей таким образом. "Первопроходцами" стала студенческая команда по американскому футболу Clemson. Во время шатдауна в США, когда в администрации Трампа не было возможности тратить бюджетные средства, в том числе на торжественные приемы, он за собственные деньги купил фаст-фуд для спортсменов. Впоследствии таким образом он принял и чемпионов студенческой лиги по баскетболу North Dakota State. Теперь дошла очередь и до баскетболисток.

Ов-ва! Украинские спортсменки-красавицы поделились яркими весенними фото в соцсетях

Стоит добавить, что это впервые Трамп торжественно принял в Белом доме женскую баскетбольную команду. В прошлые сезоны он не придавал им такой чести. Хотя баскетболистки Baylor Lady Bears уже бывали здесь: в 2012 году после победы в NCAA их принимал Барак Обама.

blog_ava
ЦИК официально объявила результаты выборов президента Украины-2019
сегодня
908245
Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол Дональд Трамп
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Запорожье" обыграло "Днепр" и выиграло бронзу чемпионата Украины по баскетболу
сегодня 16:14 "Запорожье" обыграло "Днепр" и выиграло бронзу чемпионата Украины по баскетболу
11
Умер экс-президент Федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев
сегодня 12:59 Умер экс-президент Федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев
74
"Порту" победил "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА: видео
29 апреля 22:06 "Порту" победил "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА: видео
75
Александр Зинченко снова удивил сеть зажигательным танцем: видео
29 апреля 16:11 Александр Зинченко снова удивил сеть зажигательным танцем: видео
415
Сборная Украины завоевала 4 медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике: видео
29 апреля 15:44 Сборная Украины завоевала 4 медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике: видео
60
Новости
Больше новостей
Залиште відгук