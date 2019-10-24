Трансфер Ярмоленко: ФИФА возбудила дело против "Динамо" и "Боруссии"

ФИФА открыла дисциплинарное производство против киевского "Динамо" и дортмундской "Боруссии". Причиной стали невыплаченные деньги за трансфер Андрея Ярмоленко из украинского клуба в немецкий.

Но стоит отметить, что причиной дисциплинарного производства стало обращение в ФИФА Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу "Юность" из города Чернигова. Там занимался футболом Ярмоленко с 1996 по 2003 годы, а также с 2004 по 2006 год. И именно эта школа должна была получить так называемый "платеж солидарности" – 301,5 тысяч евро за тренировку Ярмоленко.

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О том, что ФИФА начало расследование, сообщает издание Цензор.НЕТ.

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Стоит напомнить, что из-за махинаций с трансфером Ярмоленко с "Динамо" уже было открыто уголовное производство в Украине. Еще в марте 2018 года полиция возбудила дело по махинациям. Подозрение вручили директору ОО "Черниговский областной клуб "Юность" Александру Салию. Именно он получил платеж солидарности от "Динамо" за трансфер Ярмоленко. Но стоит отметить, что сумма платежа составила лишь 150 тысяч евро, а не 301 тысячу евро.

Но самое важное то, что ОО "Черниговский областной клуб "Юность" не имел никакого отношения к Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу "Юность". Общественная организация была создана лишь в 2015 году и не занималась воспитанием Ярмоленко. При этом в подписанных документах между ОО и "Динамо" указано, что "стороны договорились о том, что вышеуказанная оговоренная сумма (в размере 150 тысяч евро) является полной и окончательной суммой ответственности "Динамо" перед "Клубом" (Юность) и "Клуб" не будет иметь каких-либо претензий к "Динамо" относительно солидарных выплат".

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Что грозит "Динамо" и "Боруссии" из-за таких махинаций с трансфером – пока неизвестно.