Трансфер Коноплянки неожиданно может не состояться: известна причина

Переход Евгения Коноплянки из немецкого "Шальке" в турецкий "Бешикташ" может не состояться. Препятствием стала оплата трансфера.

Журналист Sky Sport Deutschland Дирк Шларманн сообщил, что у клубов возникли трудности по трансферу украинца.

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Соглашение с "Бешикташем" находится в шатком состоянии. Стороны не могут договориться по оплате,

– написал Шларманн.

Ранее спортивный директор "кобальтовых" Йохен Шнайдер рассказал, что по трансферу Коноплянки еще ничего не готово.

Турецкие СМИ сообщали, что "орлы" заплатят за Коноплянку 2,5 миллиона евро тремя траншами в течение 6 месяцев. Возможно, именно это не устраивает немцев.

В "Шальке" Евгений перешел почти за 13 миллионов евро, поэтому на Евгении немцы теряют около 11 миллионов евро. Контракт украинца с "Шальке" действует до конца сезона 2019/20.

Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллиона евро. За время, которое Коноплянка провел в "Шальке", он сыграл 78 матчей, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач. Евгению не удалось стать основным игроком "Шальке".

"Бешикташ", который может стать новым клубом Коноплянки, в стартующем сезоне сыграет только на групповом этапе Лиги Европы.