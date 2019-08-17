Трансфер Коноплянки неожиданно может не состояться: известна причина
Переход Евгения Коноплянки из немецкого "Шальке" в турецкий "Бешикташ" может не состояться. Препятствием стала оплата трансфера.
Журналист Sky Sport Deutschland Дирк Шларманн сообщил, что у клубов возникли трудности по трансферу украинца.
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Соглашение с "Бешикташем" находится в шатком состоянии. Стороны не могут договориться по оплате,
– написал Шларманн.
Ранее спортивный директор "кобальтовых" Йохен Шнайдер рассказал, что по трансферу Коноплянки еще ничего не готово.
Турецкие СМИ сообщали, что "орлы" заплатят за Коноплянку 2,5 миллиона евро тремя траншами в течение 6 месяцев. Возможно, именно это не устраивает немцев.
В "Шальке" Евгений перешел почти за 13 миллионов евро, поэтому на Евгении немцы теряют около 11 миллионов евро. Контракт украинца с "Шальке" действует до конца сезона 2019/20.
Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллиона евро. За время, которое Коноплянка провел в "Шальке", он сыграл 78 матчей, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач. Евгению не удалось стать основным игроком "Шальке".
"Бешикташ", который может стать новым клубом Коноплянки, в стартующем сезоне сыграет только на групповом этапе Лиги Европы.