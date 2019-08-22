Трансфер Коноплянки сорвался: "Бешикташ" приобрел звездного игрока "Тоттенхэма"

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" объявил о трансфере полузащитника английского "Тоттенхэма" Жоржа-Кевина Н'Куду.

Сумма трансфера не разглашается. С "Бешикташем" хавбек подписал четырехлетнее соглашение, говорится в заявлении на официальном сайте турецкого клуба.

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Н'Куду перешел в "Тоттенхэм" в 2016-м, но в основу так и не пробился. Вторую часть прошлого сезона он на правах аренды провел в "Монако".

"Бешикташ" долгое время считался фаворитом на трансфер полузащитника "Шальке" и сборной Украины Евгения Коноплянки, но в итоге отдал предпочтение ему Жоржа-Кевина Н'Куду.

Теперь Евгений Коноплянка, чей трансфер в "Бешикташ" сорвался в последний момент, вынужден искать новый вариант продолжения карьеры.

В новом сезоне "орлы" в 1-м туре чемпионата Турции разгромно проиграли в гостях "Сивасспору" (0:3). Следующий матч "Бешикташ" сыграет дома против "Гезтепе".

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