Трансфер лидера "Динамо" в "Бешикташ" сорвался, футболист провел тренировку с киевлянами

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Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук / Фото из открытых источников

28-летний украинский полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук в пятницу, 30 августа, провел тренировку в общей группе киевской команды.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в "Бешикташ" и уже попрощался с командой.

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В этом сезоне Сидорчук сыграл 5 матчей за "Динамо" и сделал 2 результативные передачи в чемпионате Украины против "Львова".

В свою очередь "Бешикташ" финишировал 3-м в прошлом сезоне чемпионата Турции, получив право выступать в Лиге Европы. В этом же турнире продолжит борьбу "Динамо", которое вылетело из Лиги чемпионов.

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Теги: Спорт Футбол Динамо
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