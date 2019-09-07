Трансфер Тайсона из "Шахтера": в клубе рассказали, почему не отпустили игрока

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Тайсон
Тайсон / ФК "Шахтер"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, почему так и не состоялся трансфер капитана "горняков" Тайсона,

"Предложения были, но они нас не удовлетворили. Может, для какого-то другого клуба эти предложения хорошие, но для нас они неудовлетворительные", – заявил Сергей Палкин в комментарии телеканалу "Футбол 1/2".

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По его словам, итальянские "Рома" и "Милан", если бы хотели купить игрока, нашли бы деньги на этот трансфер.

"Недавно я давал интервью, где сказал, что будь он на пару лет моложе, он с его качествами стоил бы 150 миллионов, понимаете. На днях встретился анализ, в котором Тайсон вошел в десятку лучших игроков Лиги чемпионов за скоростными качествами. Уверен, что "Рома" и "Милан" знают уровень Тайсона, и что у них есть средства, чтобы заплатить сумму, которую мы хотим", – уверен Палкин.

При этом в клубе решили никак не наказывать Тайсона, который в соцсетях выражал недовольство тем, что его не отпустили в иностранный клуб.

"Любой футболист, когда обращаются такие клубы, не выдержал бы – не имеет значения, цена – 5, 30 или 150 миллионов. Естественно, у любого футболиста есть желание поиграть там. Но нужно учитывать и желание клуба. Если Тайсон был недоволен, его можно понять, никто его не критикует. Несколько дней пройдет, он немного остынет, все будет нормально. Это нормальный процесс, здесь нечему удивляться", – подытожил Палкин.

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Теги: Шахтер Трансферы Спорт Футбол
Источник: Футбол 1
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