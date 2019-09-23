Трансфер украинского футболиста в российский клуб назвали "деньгами, выброшенными на ветер"
Украинский защитник Иван Ордец летом перешел из донецкого "Шахтера" в московское "Динамо". Но и там дела у защитника пошли не лучшим образом.
В целом за десять матчей в российском чемпионате Ордец сыграл лишь в одном. Он вышел на замену в игре против "Локомотива". Но именно через него забили победный гол игроки команды-соперника.
Как это было: Украинца Ордеца унизили в чемпионате России, пробросив победный мяч ему между ног
Но и без Ордеца у московского "Динамо" игра не клеится. Несмотря на немалую сумму, которую команда потратила на летних новичков. Всего более 35 миллионов евро, при этом что Ордец перешел бесплатно.
В последнем туре "Динамо" проиграло дома "Сочи" 2:3. Ордец, традиционно, провел матч на скамейке запасных. Команда опустилась на 11-е место в турнирной таблице. Что вызвало волну критики.
"Трансферная политика не поддается никакой логике. Убрали одних, взяли других. Но новички абсолютно не лучше бывших. Вот в чем дело. Много денег потратили, но ни о какой команде, ни о каком развитии клуба речи не идет. Просто взяли и освоили определенный бюджет. Вот и все. Филипп ходит по полю пешком. Нжи и все другие игроки – это деньги, которые "Динамо" выбросило на ветер", – заявил бывший главный тренер и полузащитник "Динамо" Андрей Кобелев.
Стоит добавить, что Ордец хоть и перешел как свободный агент в "Динамо", но получил немалый бонус. Кроме того, его зарплата в новом клубе составляет около 1 миллиона евро за сезон, в то время как в "Шахтере" ему платили всего 400 тысяч евро.
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